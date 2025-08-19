<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಉಕ್ರೇನ್–ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಸೋಮವಾರ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. </p><p>ಈ ವೇಳೆ ವರದಿಗಾರ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಗ್ಲೆನ್, ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ಉಡುಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಈ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದ್ಘುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಓವಲ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ವರದಿಗಾರ, ಸೇನಾ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಝಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ನೀವು ಸೂಟ್ ಧರಿಸಬಾರದೇಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ನೀವು ಈ ಕಚೇರಿಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.</p><p>ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಗಮನಿಸಿದ ವರದಿಗಾರ ಗ್ಲೆನ್, ‘ನೀವು ಈ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರಿ’ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ‘ನಾನೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ’ ಎಂದು ಗ್ಲೆನ್ ಮಾತಿಗೆ ಸಹಮತ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಝಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, ‘ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಉಡುಪನ್ನು ಟೀಸಿದವರು ಅವರೇ’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ನಗೆ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನನಗೆ ಅದು ನೆನಪಿದೆ’ ಎಂದು ಝಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮುಂದುವರಿದು, ‘ನೀವು(ಗ್ಲೆನ್) ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದೀರಿ’ ಎಂದು ವರದಿಗಾರನ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ಸೇನಾ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p><p>ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಪುಟಿನ್ ನಡುವೆ ಅಲಾಸ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಜತೆ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>