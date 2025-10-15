ಉಕ್ರೇನ್‌ ರೈಲುಗಳ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ

<p><strong>ಕೀವ್</strong>: ರಷ್ಯಾವು ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್ನ ರೈಲು ಜಾಲವನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಂದ ಅದು ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>2022ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ–ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ರೈಲಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೀಗ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 2ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ರೈಲುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p>.<p>ರಷ್ಯಾವು ಹೊಸ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವು ಸುಮಾರು 200 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದವರೆಗೆ ಹಾರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. </p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ರೈಲುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್ ಜನರಿಗೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಇಒ ಒಲೆಕ್ಸಾಂದರ್ ಪರ್ಟ್ಸೋವಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ರಷ್ಯಾದ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ದಾಳಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಉಕ್ರೇನ್ನ ರೈಲುಗಳ ಓಡಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ರಷ್ಯಾದ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ದಾಳಿಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><blockquote>ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ನ ರೈಲುಗಳ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ 300 ಬಾರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸುಮಾರು 10 ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಂತಾಗಿದೆ</blockquote><span class="attribution">– ಒಲೆಕ್ಸಿ ಕುಲೆಬಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>