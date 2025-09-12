US Tariff Impact | ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕ: 1.35 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಉದ್ಯೋಗ ವಂಚಿತ–ಶಶಿ ತರೂರ್‌

<p><strong>ಸಿಂಗಪುರ:</strong> ‘ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ಏರಿಕೆಯು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕ್ರೆಡಾಯ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ರತ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಆಭರಣಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾಗರೋತ್ಪನ್ನ ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ 1.35 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂಕ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬೇಕಾದರೆ ರಪ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಮಯಗೊಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಚಂಚಲ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗಿಂತ ಮುನ್ನ 45 ಮಂದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ತಾನು ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅರ್ಹನೆಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ?’ ಎಂದು ತರೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>