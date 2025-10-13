ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ | ಜೊಹಾನೆಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ: 42 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:49 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:49 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
South africa

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT