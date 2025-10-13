<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈಷ್ಣವಿ ರಾವಲ್ ಮತ್ತು ಚಿರಂತ್ ಅವರು ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೂನಿಯರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳಿಗೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು.</p>.<p>20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರ 800 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ 2 ನಿಮಿಷ 07.84 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು. 19 ವರ್ಷದ ರಾವಲ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕವಾಗಿದೆ. 1500 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.</p>.<p>18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಪುರುಷರ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿರಂತ್ 21.81 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. 17 ವರ್ಷದ ಚಿರಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಪದಕ. ಅವರು 100 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಮಹಿಳೆಯರ 400 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಪೂರ್ವಾ ನಾಯಕ್ (1 ನಿ.02.56 ಸೆ) ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಹರಿಯಾಣದ ಮುಸ್ಕಾನ್ (1:01.75) ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಪುರುಷರ 400 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಷಣ್ ಪಾಟೀಲ(52.07ಸೆ) ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿಷ್ಣು (51.74), ಗುರುದೀಪ್ ಎಸ್. (52.02) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>