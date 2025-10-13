‍ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಝೀರ್ ನಿಧನ

<p><strong>ಕರಾಚಿ</strong>: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಟಗಾರ ವಝೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ (95) ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. </p>.<p>ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿರಿಯರು. ಹನೀಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಮುಷ್ತಾಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಸಾದಿಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ತಮ್ಮಂದಿರು. ವಝೀರ್ ಅವರಂತೆ ಈ ಮೂವರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದವರು.</p>.<p>1952ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಝೀರ್ ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. 1952 ರಿಂದ 59ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 20 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ದೀರ್ಘ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ 189 ರನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅವರ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. 1954ರಲ್ಲಿ ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 24 ರನ್ಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೋಲಿಸಿದ ವೇಳೆಯೂ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅಜೇಯ 42 ತಂಡದ ಗರಿಷ್ಠ ವೈಯಕ್ತಿ ಮೊತ್ತವೆನಿಸಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>