<p><strong>ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್:</strong> ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಎಂದು ಸ್ಪೇನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಪೆಡ್ರೊ ಸ್ಯಾಂಚೆಜ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ವಾಯುದಾಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಪೇನ್ನ ವಾಯುನೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸ್ಪೇನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. </p><p>ಟ್ರಂಪ್ ಟೀಕೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಪೆಡ್ರೊ ಸ್ಯಾಂಚೆಜ್, 'ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತು ಸ್ಪೇನ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಎನ್ನುವುದೇ ನಮ್ಮ ನಿಲುವುವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೈಜೋಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತೀಕಾರದ ಭಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಅಮೆರಿಕದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿಪತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಕುರಿತು ಹಲವು ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಯುರೋಪ್, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ನಾಗರಿಕರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಗಾಜಾ ಮೇಲಿನ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪೆಡ್ರೊ ಸ್ಯಾಂಚೆಜ್ ನೇತೃತ್ವದ ಎಡಪಂಥೀಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅಮೆರಿಕದ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದೆ. </p><p>2003ರಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ರೋಟಾ ನೌಕಾ ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಮೊರೊನ್ ವಾಯುನೆಲೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. </p>