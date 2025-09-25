ಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶ್ರೀಲಂಕಾ | ಕೇಬಲ್‌ ಕಾರು ಪಲ್ಟಿ: ಭಾರತೀಯ ಸೇರಿ ಏಳು ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಸಾವು

ಪಿಟಿಐ
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:41 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:41 IST
