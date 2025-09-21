ವಾಯುನೆಲೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಟ್ರಂಪ್‌ ಪ್ರಸ್ತಾವ ತಿರಿಸ್ಕರಿಸಿದ ತಾಲಿಬಾನ್‌

<p><strong>ಜಲಾಲಾಬಾದ್/ಅಘ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ:</strong> ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ‘ಬಾಗ್ರಾಮ್ ವಾಯುನೆಲೆ’ಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಡಳಿತ ಭಾನುವಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತಾಲಿಬಾನ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು ವಾಪಾಸಾದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಈ ವಾಯುನೆಲೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಅಘ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 2021ರಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿಯು ಹಿಂತಿರುಗಲು ಬಾಗ್ರಾಮ್ ವಾಯುನೆಲೆಯು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ತಾಲಿಬಾನ್ ವಕ್ತಾರ ಜುಬೈದುಲ್ಲಾ ಮುಜಾಹಿದ್, ‘ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕವು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕತೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ‘ಎಕ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಾಗ್ರಾಮ್ ವಾಯುನೆಲೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದ 3ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>