ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್‌ ಸಂಸತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆ: ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧ

<p><strong>ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್</strong>: ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಸಂಸತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ದೊರೆ ವಜಿರಲೊಂಗ್ಕಾರ್ನ್ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರೆತ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಅನುಟಿನ್ ಚರ್ನ್ವಿರಕುಲ್ ಅವರು ಸಂಸತ್ತನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿದರು. 'ನಾನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಅನುಟಿನ್ ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಸತ್ತು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ದೊರೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಲಭಿಸಿದ 45ರಿಂದ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಟಿನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಹಂಗಾಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸೀಮಿತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊಂದಿರಲಿದ್ದು, ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.</p>