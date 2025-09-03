ಭಾರತ ಸುಂಕದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದೆ: ಟ್ರಂಪ್

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸುಂಕ ಸಮರದ ನಡುವೆ ಭಾರತವು ಸಂಕದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳು ಸುಂಕದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಕಾಟ್ ಜೆನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ರೇಡಿಯೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೀಗ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸುಂಕ ಕಡಿತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಅವರು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಭಾರತದ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸುಂಕರಹಿತ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಆಫರ್ ಕೊಡಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲೇಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸುಂಕಗಳು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದುಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಆ ಪ್ರಕರಣವೇ ವಿದೇಶಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಎಂದು ಜರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ದಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶೇ 25 ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ದಂಡ ಸೇರಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ತೆರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>