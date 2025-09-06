ಬ್ರಿಟನ್‌ ಸಂಪುಟ: ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ನೇಮಕ

<p><strong>ಲಂಡನ್</strong>: ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಅವರು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಶಬಾನಾ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವೆಟ್ ಕೂಪರ್ ಅವರನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ. ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶಬಾನಾ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಗಾಜಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದವರೆಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಾನು ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಎದುರು ಮಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಕೂಪರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>