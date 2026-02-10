ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಾಯ; ಹುದ್ದೆ ತ್ಯಜಿಸಲ್ಲ: ಸ್ಟಾರ್ಮರ್

<p><strong>ಲಂಡನ್:</strong> ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಅವರು ‘ಹುದ್ದೆ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಜತೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದ ಪೀಟರ್ ಮ್ಯಾಂಡಲ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟನ್ನ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಅವರು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಜತೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಮ್ಯಾಂಡಲ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅನಾಸ್ ಸರ್ವರ್ ಸೋಮವಾರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋರಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಜನಾದೇಶ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಿದ್ಧನಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಅವರು ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಫೈಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡಲ್ಸನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ರಾಯಭಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಜನವರಿ 30ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದೆ. ಮ್ಯಾಂಡಲ್ಸನ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಗೋಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. 72 ವರ್ಷದ ಮ್ಯಾಂಡಲ್ಸನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರೆ ಏಂಜೆಲಾ ರೇಯ್ನರ್ ಅಥವಾ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಬಾನಾ ಮಹಮೂದ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವರು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹ ಎದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಅವರಿಗೆ ‘ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ’ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>