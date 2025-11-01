<p><strong>ಕೀವ್</strong>: ರಷ್ಯಾ ಸೇನೆಗೆ ಇಂಧನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಸೇನೆಯ ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಉಕ್ರೇನ್ನ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಸೇನೆಯು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಸುಮಾರು 400 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಈ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮಾಸ್ಕೊ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮಾಸ್ಕೊ, ರ್ಯಾಝನ್, ನಿಝ್ನಿ ಮತ್ತು ನೊವೊಗೊರೊಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕಗಳಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಸೇನೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಇಂಧನವನ್ನು ಈ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ರಮೆನ್ಸ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೂರೂ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ರಷ್ಯಾ ಸೇನೆಗೆ ‘ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ’ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದೆ. </p>.<p>ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ: ಉಕ್ರೇನ್ನ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ರಷ್ಯಾ ಸೇನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ‘ರಷ್ಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ 223 ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಹಾರಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 206 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಸೇನೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಮೈಕಲೊವ್ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಮೃತಪಟ್ಟು, 15 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾ ಸೇನೆ ಇಸ್ಕಂದರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಳಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>