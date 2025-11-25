ಮಂಗಳವಾರ, 25 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕೊಲೆ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 11:46 IST
Last Updated : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 11:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
womenUnited Nationswomens saftey

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT