H-1B ವೀಸಾಗೆ ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕ: ಅಮೆರಿಕದ ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಚೀನಾ ನಕಾರ

<p><strong>ಬೀಜಿಂಗ್ :</strong> ಎಚ್–1ಬಿ ವೀಸಾ ಪಡೆಯಲು ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಚೀನಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಅದು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನೂತನ ಉದ್ಯೋಗ ವೀಸಾ (ಕೆ–ವೀಸಾ) ವಿತರಿಸಲು ಅದು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಚೀನಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಗುವೋ ಜ್ಯಾಕೂನ್ ಅವರು 'ಅಮೆರಿಕದ ವೀಸಾ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಚೀನಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಾಗತೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು ಜಾಗತಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ದೇಶವು ಜಾಗತಿಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>