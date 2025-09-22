ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

H-1B ವೀಸಾಗೆ ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕ: ಅಮೆರಿಕದ ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಚೀನಾ ನಕಾರ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:06 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:06 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ChinaAmericaH-1B visa

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT