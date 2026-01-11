ಮನವೆಂಬ ಮೃಘಾಲಯದೊಳಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಮೃಘರಾಜ

<p>ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಿನ ಅಂತಃಕರಣವು ಮನಸ್ಸು (Mind), ಬುದ್ಧಿ (Intellect), ಅಹಂಕಾರ (Ego), ಚಿತ್ತದ (Memory/Consciousness) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p><p>ಅಂತಃಕರಣದ ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು</p><p><strong>ಮನಸ್ಸು (Mind)</strong>: ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳ ರೂಪ, ಶಬ್ದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ (ಸಂಕಲ್ಪ). ಇದಿ ಇಂದ್ರಿಯಾನುಭವಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಬುದ್ಧಿ (Intellect):</strong> ಮನಸ್ಸು ತಂದ ವಿಷಯ ಉಪಯುಕ್ತವೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಅಹಂಕಾರ (Ego)</strong>: 'ನಾನು' ಎಂಬ ಅರಿವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅನುಭವಗಳನ್ನೂ ಜೀವಿಗೆ ಆರೋಪಿಸಿ, ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ದುರಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಚಿತ್ತ (Memory/Consciousness):</strong> ನೋಡಿದ್ದನ್ನು, ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನ್ಮಾಂತರದ ನೆನಪನ್ನೂ ನೀಡಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಚೇತನದಿಂದ ವರ್ತಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು</strong></p><p><strong>ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ</strong>: ಮನಸ್ಸು, ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ವೇದಾಂತ</strong>: 'ಅಂತಃಕರಣ ಚತುಷ್ಟಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಚಿತ್ತವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಕಾರ್ಯ</strong>: ಇವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಜೀವಿಗಳ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.</p><p><strong>ಮರಣಾನಂತರ</strong>: ಪುಣ್ಯ-ಪಾಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣಗಳು ಜೀವವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಅಹಂಕಾರ:</strong> ವಾಯು ತತ್ವದಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡವು ಬಹಿರಂಗದ ಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ</p><p>ನಾಣೆಂಬುದು ಎರೆಡು ಬಗೆ. ಒಂದು ಮೂವತ್ತಾರು ತತ್ವದಿಂದಾದ ಶರೀರ, ಎರಡನೆಯದು ಆಂತರಿಕ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯ ನಾನು.</p><p>ಕೇವಲ ವಿಷಯ ವಾಸನೆಯ ಒಳಗೊಂಡ ನಾನೆಂಬ ಅಹಂ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಆತ್ಮ ನಾನು.</p><p>ಅಹಂಕಾರ ಎಂದರೆ ಗರ್ವ, ಜಂಬ, ಸೊಕ್ಕು, ಅಥವಾ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡವನು ಎಂಬ ಅತಿಯಾದ ನಾನರಿಮೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪು ಒತ್ತಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ "ನಾನು" ಎಂಬ ಭಾವನೆ.</p><p><strong>ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೂ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ</strong>: 'ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ' ಎನ್ನುವುದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಆದರೆ 'ನಾನು ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ' ಎನ್ನುವುದು ಅಹಂಕಾರ, ಇದು ಅತಿಯಾದಾಗ ದುರಹಂಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ. </p><p><strong><ins>ಅಹಂಕಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು</ins></strong></p><ul><li><p><strong>ನಾನು ಎಂಬ ಭಾವ</strong>: 'ನಾನು', 'ನನ್ನದು' ಎಂಬ ಅತಿರೇಕದ ಭಾವನೆ.</p></li><li><p><strong>ಗರ್ವ:</strong> ತನ್ನ ಜಾತಿ, ಪ್ರದೇಶ, ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಮೆರೆಯುವುದು.</p></li></ul><p><strong>ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ</strong>: ಮಿತಿಮೀರಿದಾಗ ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ನಾಶಮಾಡಬಲ್ಲದು (ಉದಾ. ರಾವಣನ ದುರಹಂಕಾರ). </p><p><strong><ins>ಅಹಂಕಾರದ ವರ್ಗಗಳು</ins></strong></p><ul><li><p><strong>ಸಾತ್ವಿಕ ಅಹಂಕಾರ</strong>: ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗಿ, 'ನಾನು ದಾಸ' ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬರುವ ಅಹಂಕಾರ, ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ.</p></li><li><p><strong>ದುರಹಂಕಾರ</strong>: ಅತಿಯಾದ ಗರ್ವ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು, ಇದು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p></li></ul><p><ins>ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ</ins></p><ul><li><p><strong>ಸ್ವಾಭಿಮಾನ</strong>: 'ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ' ಎಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ.</p></li><li><p><strong>ಅಹಂಕಾರ</strong>: 'ನಾನು ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ' ಎಂಬ ಭಾವನೆ.</p></li></ul><p>ಸಾರಾಂಶವಾಗಿ, ಅಹಂಕಾರವು 'ನಾನು' ಎಂಬ ಅತಿಯಾದ, ಸ್ವಾರ್ಥದ ಭಾವನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದಾಗ ದುರಹಂಕಾರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ತರಬಲ್ಲದು. </p><p>ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರೆ ತಾನು ನಿಜ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>