ಗುರುವಾರ, 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | ಹಾಕಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇಕೆ ಬರಗಾಲ?

ಗಿರೀಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ
Published : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
Last Updated : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
ಭಾರತದ ಹಾಕಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ‍ಹೊಳಪೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಹಾಕಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ, ಈಗ ಹಾಕಿ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಡಿಶಾ ಹಾಗೂ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಾಕಿ ಪರಂಪರೆ ತನ್ನ ವೈಭವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
sportsHockey

