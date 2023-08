ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೇ ಪೇಟೆಂಟ್: ಕಾನೂನಿಗೆ ಸವಾಲು

ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಎಂಜಿನ್ಸ್ ಎಂಬ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ಟೀಫನ್ ಥೇಲರ್, 2019ರಲ್ಲಿ ‘ಡೇಬಸ್’ (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) ಹೆಸರಿನ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಮನುಷ್ಯನ ಮಿದುಳಿನ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳಾದ ಲಿಂಬಿಕ್, ಥಾಲಮಸ್, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್‌ನಂತೆಯೇ ಭಾಗಗಳಿರುವ ಡೇಬಸ್, ಸಂಯೋಜಿತ ಮಿದುಳಿನಂತೆ (ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬ್ರೈನ್) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.