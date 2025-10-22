ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed articles
ADVERTISEMENT

ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | ದ್ವೇಷಕಾಲ: ಮರಳಲಿ ಗಾಂಧಿತತ್ತ್ವ

ಸುದರ್ಶನ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್
Published : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಶಾಂತಿ‌–ಸೌಹಾರ್ದದ ರಾಯಭಾರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವೇ ಗೌರವಿಸುವ ಗಾಂಧೀಜಿ ವಿಚಾರಧಾರೆ, ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣಗಳಿಂದ ಗಾಸಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅರಳಿಸುವ ಅಮೃತಸಿಂಚನ. ಸಮಾಜದ ನ್ಯಾಯಮಾರ್ಗವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಹಂಬಲಿಸುವವರಿಗೆ ಗಾಂಧಿಮಾರ್ಗವೇ ಅಮೃತಪಥ.
AnalysisPeaceMahatma gandhiji

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT