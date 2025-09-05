ಚುರುಮುರಿ: ಬ್ರೈನ್‌ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್!

<p>‘ಮಾನ್ಯ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿ.ವಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ತೆಪರೇಸಿಯವರೇ ನಿನ್ನೆ ಹರಟೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಕ್ಸಿಪಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೂ ಮಾಡಾಕೆ ಚೀನಾಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಹೋಗಿದ್ರಾ?’ ಹರಟೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಕೇಳಿದ.</p>.<p>‘ನಿನ್ತೆಲಿ, ನಿನ್ನೆ ನಮ್ ಟಿ.ವಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಕಣಲೆ, ಅದ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದ ತೆಪರೇಸಿ.</p>.<p>‘ಏನು? ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗಾ? ಯಾರಿಗೆ?’</p>.<p>‘ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇಟ್ಕಂಡಿದ್ವಿ ಕಣಲೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡು, ‘ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮೊದಲು’ ಅಂತ...’ </p>.<p>‘ಹೌದಾ? ಎಲ್ರು ಬಂದಿದ್ರಾ? ಡಾಕ್ಟ್ರುನು ಕರೆಸಿದ್ರಾ?’</p>.<p>‘ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದೋರೂ ಬಂದಿದ್ರು. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಾಕೆ ಅವರ ತೆಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋದ್ರು...’</p>.<p>‘ಶಾಕ್ ಆಗೋದ್ರಾ? ಯಾಕೆ? ಯಾರಿಗೂ ಒಳಗೆ ಮಿದುಳು ಇರಲಿಲ್ವಂತಾ?’</p>.<p>‘ಹಂಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದವರ ಮಿದುಳೂ ಒಂದೇ ತರ ಕಂಡವಂತೆ. ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಪು, ಒಂದೇ ಸ್ಕೆಚ್ಚು!’</p>.<p>‘ಸ್ಕೆಚ್ಚಾ? ಏನದು?’</p>.<p>‘ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಬೇಕು, ತಾನು ಹೆಂಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಹಿಡೀಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ಕೆಚ್ಚು...’</p>.<p>‘ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದೋರಾ?’ ಮಂಜಮ್ಮ ಕೇಳಿದಳು.</p>.<p>‘ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳು...’</p>.<p>‘ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೀತಿರೋದೂ ಅದೇ ಬಿಡು.. ಅದಿರ್ಲಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೇನೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ವಂತಾ?’</p>.<p>‘ಎಲ್ಲರ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲೂ ಅವರ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಲು ಕಂಡವಂತೆ..’</p>.<p>‘ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಲಾ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು?’</p>.<p>‘ಅದನ್ನ ಅವರು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲಂತೆ..’</p>.<p>‘ಯಪ್ಪಾ, ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ?’ ಎಂದ ಕೊಟ್ರ. ಎಲ್ಲರೂ ಗೊಳ್ಳಂತ ನಕ್ಕರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>