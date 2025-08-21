ಚುರುಮುರಿ: ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಉತ್ತರ..

<p>‘ರೀ… ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿದ್ರಾ?’ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಕರೆದಳು ಹೆಂಡತಿ. </p>.<p>‘ಏನದು? ರೀಲ್ಸಾ?’ ಎಂದು ಗೊಣಗುತ್ತಾ ಹತ್ತಿರ ಹೋದೆ. </p>.<p>‘ರೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ರೀ ಇದು, ನ್ಯೂಸು. ಬಂಡೀಪುರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಆನೆ ಹೇಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ರೀ’.</p>.<p>‘ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಆನೆ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಳೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ’.</p>.<p>‘ಹೌದಾ! ಏನೋ ಒಂದ್ ಫೋಟೊ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೇನೋ ಪಾಪ’.</p>.<p>‘ಏನ್ ಪಾಪ, ಇದನ್ನು ನೋಡು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಅವರಿಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ನವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಿಡಿಯದೇ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಂದ ವಿಡಿಯೊನೂ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ’.</p>.<p>‘ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಳೋಕೆ ಹೋದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾ?’ </p>.<p>‘ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಜೊತೆ, ಯಾವಾಗ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೇ ಅಲ್ವಾ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳೋದು, ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸೋವಾಗ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ’ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೆಣಕಿದೆ. </p>.<p>‘ಅದ್ಯಾವ ದೊಡ್ಡವರು ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ’ ಎಂದು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ‘ಪಾಪ ಅವರ್ಯಾರೋ ಬಡಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕಿ, ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ... ಅದೇ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು, ಗಣ್ಯರು ಇಂಥದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೇ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರಾ?’ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೇಳಿದಳು. </p>.<p>‘ಅದನ್ನ ನೀನು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರನ್ನ ಕೇಳು’.</p>.<p>‘ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದೆ ರೀ...’</p>.<p>‘ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಬಂತು?’</p>.<p>‘ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ’. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>