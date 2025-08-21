ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ: ಮೈಸೂರು ವಿರುದ್ಧ ಗುಲ್ಬರ್ಗಗೆ ಜಯ

ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ ಸಿ.
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:33 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:33 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಕೆ.ವಿ.ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ (49) ಹಾಗೂ ಪ್ರವೀಣ್ ದುಬೆ (53) ಅವರ ಜೊತೆಯಾಟದ ದೃಶ್ಯ –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ಅನೂಪ್ ರಾಘ. ಟಿ.
ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಕೆ.ವಿ.ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ (49) ಹಾಗೂ ಪ್ರವೀಣ್ ದುಬೆ (53) ಅವರ ಜೊತೆಯಾಟದ ದೃಶ್ಯ –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ಅನೂಪ್ ರಾಘ. ಟಿ.
CricketMysoreMaharaja Of Mysore

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT