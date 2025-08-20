OTTಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

<p>ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್, ಹಾಸ್ಯ, ರಾಜಕೀಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಥಾಹಂದರವುಳ್ಳ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. </p>.<h2><strong>ತಲೈವನ್ ತಲೈವಿ</strong></h2><p>ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ನಟ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗಿ ಬಾಬು, ರೋಶಿನಿ ಹರಿಪ್ರಿಯನ್, ಮೈನಾ ನಂದಿನಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಿ ವೆಂಕಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 25ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. </p><p>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೊ</p><p>ಭಾಷೆ: ತಮಿಳು</p><p>ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ: ಆಗಸ್ಟ್ 22</p>.<h2><strong>‘ಮಾರೀಸನ್’</strong></h2><p>ಸುಧೀಶ್ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಫಹಾದ್ ಫಾಸೀಲ್–ವಡಿವೇಲು ನಟನೆಯ ‘ಮಾರೀಸನ್’ ಸಿನಿಮಾವು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಫಹಾದ್ ಫಾಸೀಲ್–ವಡಿವೇಲು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದ ‘ಮಾಮನ್’ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. </p><p>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್</p><p>ಭಾಷೆ: ತಮಿಳು</p><p>ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ: ಆಗಸ್ಟ್ 22</p>.<p><strong>‘ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿಲೋ ಒಕ್ಕಪುಡು’</strong></p><p>ಪ್ರವೀಣ ಪರುಚೂರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಕೊತಪಲ್ಲಿಲೊ ಒಕ್ಕಪುಡು’ ಸಿನಿಮಾವು ಜುಲೈ 18ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. </p><p>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ಅಹಾ ವಿಡಿಯೊ</p><p>ಭಾಷೆ: ತೆಲುಗು</p><p>ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ: ಆಗಸ್ಟ್ 22</p>.<p><strong>ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇಟ್ (Rivers Of Fate) </strong></p><p>ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ‘ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇಟ್’ ಚಿತ್ರವು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯ ಭಯಾನಕತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುವ ಪರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. </p><p>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್</p><p>ಭಾಷೆ: ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ</p><p>ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ: ಆಗಸ್ಟ್ 20</p>.<p><strong>‘ದಿ ಮ್ಯಾಪ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಯು’</strong></p><p>ಯುರೋಪ್ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಹೀದರ್ ಎಂಬ ಯುವತಿಯು ಜ್ಯಾಕ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಭಾವೋದ್ವೇಗ, ಏಕಾಂತತೆ ತುಂಬಿದ ಪ್ರಣಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಹೀದರ್ ಆಗಮನ ಜ್ಯಾಕ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಜೆಪಿ ಮೋನಿಂಗರ್ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.</p><p>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೊ</p><p>ಭಾಷೆ: ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ </p><p>ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ: ಆಗಸ್ಟ್ 20</p><p>ಇವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಗಸ್ಟ್ 22ರಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ‘ಒನ್ ಹಿಟ್ ವಂಡರ್’, ‘ದಿ ಆಲ್ಟೊ ನೈಟ್ಸ್’, ‘ಅಬಾಂಡೊನೇಡ್ ಮ್ಯಾನ್’, ‘ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶಾರ್ಟ್’, ‘ದಿ ಮೂವಿ’, ‘ಪೀಸ್ಮೇಕರ್: ಸೀಸನ್ 2’, ‘ದಿ ಟ್ರೂಥ್ ಅಬೌಟ್ ಜಸ್ಸಿ ಸ್ಮೊಲೆಟ್?’, ‘ಹಾಟ್ ಮಿಲ್ಕ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>