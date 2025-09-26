ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಮಾನಹಾನಿ ಪ್ರಕರಣ: ಅಪರಾಧ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಕ್ಕೆ, ಸೂಕ್ತ ಚಿಂತನೆ

ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಮಾನಹಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ‘ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌’ ಅಪರಾಧದ ಆಯಾಮವನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಚಿಂತನೆ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಇದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ಘನತೆಯಿಂದ ಬಾಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
