ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಸಂಪಾದಕೀಯ: ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಮುಕುಟ; ಇದು ಕ್ರೀಡಾಪ್ರೇಮದ ಕಾಶ್ಮೀರ!

ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:30 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:30 IST
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡ ‘ರಣಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್’ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವುದು ಕ್ರೀಡಾಸಾಧನೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿರದೆ, ಸಂಘರ್ಷದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಸೌಹಾರ್ದದ ಚಿಗುರೂ ಆಗಿದೆ.
