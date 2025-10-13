ಭಾನುವಾರ, 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ ಸುರಕ್ಷತೆ: ರಾಜಿ ಬೇಡ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಹುಡುಕಲಿ

ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ನ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯೂ ಮುಖ್ಯ ಆಗಬಾರದು.
ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:20 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:20 IST
