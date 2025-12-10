ಬುಧವಾರ, 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಪಾದಕೀಯ | ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೀತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ಕೊಳಕು ತಾಗದಿರಲಿ

‘ವಂದೇ ಮಾತರಂ’ ಗೀತೆ ನೆಪದಲ್ಲಿನ ಗದ್ದಲ, ಲೋಕಸಭೆಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವ ನಡವಳಿಕೆ. ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:55 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:55 IST
PoliticsEditorialVande Mataram

