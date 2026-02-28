ಶನಿವಾರ, 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸಂಗತ: ವಿಜ್ಞಾನ–ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಅಪೂರ್ವ ಮಾದರಿ

‘ರಾಮನ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್‌’ಗೆ ನೂರು ತುಂಬಲು ಎರಡು ವರ್ಷವಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ರಾಮನ್‌ ಸ್ಮರಣೀಯರು.
ಗುರುರಾಜ್ ಎಸ್.ದಾವಣಗೆರೆ
Published : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
