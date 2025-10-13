ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed opinion
ADVERTISEMENT

ಸಂಗತ | ಪರಭಾಷಿಕರ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆ: ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಅಡ್ಡಿ

ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪರಭಾಷಿಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅಗತ್ಯವೇ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕನ್ನಡದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಕಾರಣಕರ್ತರು!
ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 22:55 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 22:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KannadaLanguagesLanguage learning

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT