ಬುಧವಾರ, 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸಂಗತ | ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ: ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಬೇಡ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಆಗಿರುವುದು, ಕಲಿಕೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಈ ಸಮೀಕರಣ ಬದಲಾಗಬೇಕಿದೆ.
ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
Published : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

