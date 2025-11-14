ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಗತ | ನೆಹರೂ ಮಾದರಿ: ಜೈಲಿಗೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಸ್ಪರ್ಶ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೆಗ್ಗಳಗಿ
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:14 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:14 IST
ಬಂದೀಖಾನೆಯನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆ ನೆಹರೂ ಅವರದು. ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃತಿಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು ಜೈಲುವಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ.
