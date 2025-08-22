ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಸಂಗತ: ಒಳಮೀಸಲಿನಲ್ಲಿ ತಬ್ಬಲಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು

ಒಳಮೀಸಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯ ಸರಿಪಡಿಸದೆ ಹೋದರೆ, ಅಲೆಮಾರಿ ತಬ್ಬಲಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ‘ನಾಗರಿಕ’ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಂದೂ ಕ್ಷಮಿಸಲಾರವು.
​ದಯಾನಂದ
Published : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:54 IST
Last Updated : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:54 IST
