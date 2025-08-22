ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ: ಮಿಂಚಿದ ಶ್ರೇಯಸ್‌, ಕ್ರಾಂತಿ; ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್‌ ಪರಾಕ್ರಮ

ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಜಯ
ಮೋಹನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಸಿ.
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 0:13 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 0:13 IST
ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ರಾಂತಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ವೈಖರಿ  –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ಅನೂಪ್ ರಾಘ. ಟಿ.
