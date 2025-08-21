ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ: ಭಾರತ ‘ಎ’ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶಫಾಲಿ ಆಸರೆ

<p><strong>ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್:</strong> ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ‘ಎ’ ತಂಡವು ಮಳೆಯಿಂದ ಅಡಚಣೆಯಾದ ‘ಟೆಸ್ಟ್’ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ‘ಎ’ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ದಿನ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 93 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾದ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ (35; 38ಎ, 4x8) ಅವರು ಭಾರತದ ಪರ ಕೊಂಚ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿದರು. ಅಗ್ರ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ನಂದಿನಿ ಕಶ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಧಾರಾ ಗುಜ್ಜರ್ ಅವರು ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಮುನ್ನ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. </p>.<p>ಆರು ರನ್ ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶಫಾಲಿ ಮತ್ತು ರಾಘ್ವಿ ಬಿಸ್ಟ್ (ಔಟಾಗದೇ 26; 44ಎ, 4x5) ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಆತಿಥೇಯ ತಂಡದ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಪ್ರೆಸ್ಟ್ವಿಡ್ಜ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.</p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್: ಭಾರತ ಎ:</strong> 23.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 93 (ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ 35, ರಾಘ್ವಿ ಬಿಸ್ಟ್ ಔಟಾಗದೇ 26; ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಪ್ರೆಸ್ಟ್ವಿಡ್ಜ್ 25ಕ್ಕೆ 3). ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ಎದುರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>