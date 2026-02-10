ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸಂಗತ: ಖಡ್ಗ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಲಾಗದು!

ಆರತಿ ಪಟ್ರಮೆ
Published : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಬಳಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂತಃಸತ್ತ್ವವನ್ನೇ ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಯಂತ್ರಗಳ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರುವುದೆ?
