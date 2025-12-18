ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಗತ: ಐಸ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲೂ ಸೊಳ್ಳೆ! ಅಪಾಯದ ಕರೆಗಂಟೆ!

ಉದಯ ಗಾಂವಕಾರ
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಲ್ಲದ ದೇಶ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಐಸ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲೂ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿವೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನ ಭೂಮಿಯ ಜ್ವರ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಿದೆ.
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

