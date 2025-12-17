ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಗತ: ‘ಮುಟ್ಟಿನ ಬಡತನ’ದ ನಾಡಲ್ಲಿ ರಜೆಯ ಬೆಳ್ಳಿಗೆರೆ

ಆಶಾ ಬಗ್ಗನಡು
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದೆ ಹೋದರೆ ರಜೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರದು.
womenleaveMenstruation

