ಸಂಗತ: ‘ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋವೃತ್ತಿ ದಿನಾಚರಣೆ’: ಮೌಢ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿರತ ಹೋರಾಟ

ದಾಬೋಲ್ಕರ್, ಪಾನ್ಸರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿಂತಕರ ಸ್ಮರಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ 'ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋವೃತ್ತಿ ದಿನಾಚರಣೆ' ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಆಚರಣೆ.

---

ಜನರನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೌಢ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಆಂದೋಲನವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.

ಅಬ್ರಹಾಂ ಕೋವೂರ್, ಪ್ರೇಮಾನಂದ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಚ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಪ್ರೊ. ನರೇಂದ್ರನಾಯಕ್, ಹುಲಿಕಲ್ ನಟರಾಜು ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾವಿರಾರು 'ಪವಾಡಗಳ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಫಲವಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜಾಗೃತಿ, ಅರಿವು ಮೂಡಬೇಕೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮೌಢ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇವೆ.

ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆ, ಹಣವನ್ನು ದೋಚುವುದು, ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ, ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು, ಯಾರೋ ಮಾಟ–ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜನರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ಹಣ ಕೀಳುವುದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲ– ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಜನರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡುವುದು, ಹೀಗೆ ನೂರಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಢ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸರಿಯಾದ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜನರನ್ನು ಸಶಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸುವುದು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು, ಧರ್ಮದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ತಡವಾದರೆ 'ತಡೆ ಹೊಡೆಸುವುದು' ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಜನರನ್ನು ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ನಿತ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು, ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು, ವಿಜ್ಞಾನಾಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಲು ಪುಣೆಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ನರೇಂದ್ರ ದಾಬೋಲ್ಕರ್ 'ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧಾ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಸಂಸ್ಥೆ' ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆ ಬೆಳೆಸುವ, ಮೌಢ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು 'ಅಂಧಶ್ರದ್ಧಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾನೂನು' ತರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೌಢ್ಯಾಚರಣೆ ವಿರುದ್ಧದ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ದಾಬೋಲ್ಕರ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದುದು, 'ಪುರಾವೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಂಬಿ' ಎಂದು. ಇದರಿಂದ ಫಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುವವರು, ಮಾಟ–ಮಂತ್ರ ಹಾಗೂ ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿವಾದಿಗಳಿಗೂ ದಾಬೋಲ್ಕರ್ ಸಹ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 2013ರ ಆಗಸ್ಟ್ 20ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ವಾಯುವಿಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದರು.

ದಾಬೋಲ್ಕರ್ ಅವರ ಕೊಲೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವೆಡೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಾದವು. ಮಹಾರ