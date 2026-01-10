ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ಸಂಗತ: ಯುದ್ಧಗಳ ಹೇಷಾರವ– ಶಾಂತಿ ಮರೀಚಿಕೆ

ಯುದ್ಧ ಭೀತಿಯ ದಟ್ಟ ನೆರಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ದುರ್ಬಲಆಗಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧಗಳು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಅಣಕದಂತಿವೆ.
ಸುಧೀರ್ ಕೀಳಂಬಿ
Published : 9 ಜನವರಿ 2026, 23:54 IST
Last Updated : 9 ಜನವರಿ 2026, 23:54 IST
warWar And Peace

