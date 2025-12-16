ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed podcast
ADVERTISEMENT

ಸಂಪಾದಕೀಯ:‘ಮನರೇಗಾ’ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಯತ್ನ; ‘ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ’ಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬೇಡವೆ?

ಂಪಾದಕೀಯ
ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:12 IST
Last Updated : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ADVERTISEMENT
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸಂಪಾದಕೀಯ:‘ಮನರೇಗಾ’ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಯತ್ನ; ‘ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ’ಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬೇಡವೆ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಂಪಾದಕೀಯ:‘ಮನರೇಗಾ’ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಯತ್ನ; ‘ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ’ಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬೇಡವೆ?
ಸಂಪಾದಕೀಯ:‘ಮನರೇಗಾ’ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಯತ್ನ; ‘ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ’ಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬೇಡವೆ?
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಧ್ವನಿ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ .
ಹಾಗೂ ಆ್ಯಪಲ್ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಓವರ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫ್ಎಂ ಪಾಕೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್‌ಚೇಸರ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿದೆ.
podcastEditorial

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT