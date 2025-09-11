25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ | ಆಲಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 515 ಮೀ. ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ

<p><strong>ಆಲಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 515 ಮೀ. ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ</strong> </p><p>ವಿಜಾಪುರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10– ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಮಟ್ಟ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 515 ಮೀಟರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಚೆಗೆ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 519.06ರವರೆಗೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ 515 ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>1997ರಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯದ ಮಟ್ಟ 514 ಮೀಟರ್ ಇತ್ತು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ 515 ಮೀಟರ್ ತಲುಪಿದೆ. ನೀರನ್ನು 519 ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಆಗಲಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 515 ಮೀಟರ್ವರೆಗಷ್ಟೇ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಾಳೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಭಾರಿ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು 519 ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>