25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಪುರುಷರು ನಾಪತ್ತೆ, ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

<p><strong>ಪುರುಷರು ನಾಪತ್ತೆ, ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ</strong></p>.<p>ತುಮಕೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 24– ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿ. ಅರಿವೇಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸವರ್ಣೀಯರು ಮತ್ತು ದಲಿತರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸವರ್ಣೀಯರು ಮತ್ತು ದಲಿತರ ಮನೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೆಂಗಸರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಭೀತಿಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು.</p>.<p><strong>ಅಮೆರಿಕ ಟೆನಿಸ್: ಪೇಸ್–ಮಹೇಶ್</strong></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 24– ಭಾರತದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಟೆನಿಸ್ ಜೋಡಿ ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಅಮೆರಿಕ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜತೆಯಾಗಿ ಆಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಹೇಶ್ ಅವರ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಭೂಪತಿ, ಇಂದು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>1999ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಸಿ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಡಬಲ್ಸ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದ ಲಿಯಾಂಡರ್–ಮಹೇಶ್ ಜೋಡಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜತೆ ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ.</p>