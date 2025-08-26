25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಆಂಧ್ರ: ಮಳೆಗೆ 130 ಬಲಿ

<p><strong>ಆಂಧ್ರ: ಮಳೆಗೆ 130 ಬಲಿ</strong></p>.<p>ಹೈದರಾಬಾದ್, ಆಗಸ್ಟ್ 25 (ಪಿಟಿಐ)– ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕ ಮಳೆಗೆ ಬಲಿಯಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 130ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.</p>.<p>ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿವೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದೀಚೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ್ದ 26 ದೇಹಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p><strong>ಜೈಲಿನಿಂದ 6 ಕೈದಿಗಳ ಪರಾರಿ</strong></p>.<p>ಹಾಸನ, ಆಗಸ್ಟ್ 25– ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದ ಆರು ಮಂದಿ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಮೂಲಕವೇ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹದ ನಾಲ್ಕು ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ದಾಟಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕೈದಿಗಳಾದ ಆದಿಲ್ ಷರೀಫ್, ತೇಜಸ್ವಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ರಮೇಶ್, ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಮೋಹನ್ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>