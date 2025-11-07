75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಏರ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನದ ಅವಶೇಷ ಪತ್ತೆ

<p><strong>ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನದ ಅವಶೇಷ ಪತ್ತೆ</strong></p>.<p><strong>ಜಿನೀವಾ, ನ. 5</strong>– ನಲವತ್ತೆಂಟು ಮಂದಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡು, ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ನ ‘ಮಲಬಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್’ ವಿಮಾನವು ಇಂದು 15,781 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮಾಂಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಶಿಖರದ, 700 ಅಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುದು ಕಂಡು ಬಂತು.</p>.<p>ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡಿ.ಕೆ. ಜಾಥಾರ್ರವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಈ ವಿಮಾನವು, ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಯಾರೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಚಿಹ್ನೆಯೇನೂ ಕಾಣಬರಲಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>