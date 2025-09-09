75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ | ಮುಂಬೈ: ಪೊಲೀಸರ ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ; ಮೂವರಿಗೆ ಗಾಯ

<p><strong>ಪೊಲೀಸರ ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ; ಮೂವರಿಗೆ ಗಾಯ</strong></p>.<p>ಮುಂಬಯಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8– ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ಹಾಗೂ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಪನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಅಶ್ರುವಾಯು ಶೆಲ್ ಸಿಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರೇಟರ್ ಬೊಂಬಾಯಿ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಭೆ <br>ಮತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆಯೂ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಭಾವು ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಭೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>