75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದಿನ: ಕೋಸಿ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಅಪಾರ ವಿಪತ್ತು

<p><strong>ಕೋಸಿ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಅಪಾರ ವಿಪತ್ತು </strong></p><p>ಪಾಟ್ನ, ಆ.23– ಬಿಹಾರದ ಉತ್ಪಾತನದಿಯೆಂದು ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಕೋಸಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ದೆಸೆಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಉಕ್ಕೇರಿ 320 ಚದರ ಮೈಲಿಯಷ್ಟು ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ನಾಶಮಾಡಿ ಪಾಳುಗೆಡವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದರ್ಬಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ 5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲದಂತಾಗಿ ಅಗಾಧ ವಿಪತ್ತನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಕರ್ಕಶಮಯಗೊಂದಲವನ್ನೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಇತರ ಫಸಲುಗಳು ಇನ್ನೂ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿವೆಯೋ ಎಂಬ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>