<p><strong>ದಲಾಯ್ ಲಾಮಾರು ಗಾಂಗ್ಟೋಕ್ನಲ್ಲಿ</strong></p>.<p>ಗಾಂಗ್ಟೋಕ್, ಜ. 6– ದಲಾಯ್ ಲಾಮಾರು ಪರಿವಾರ ಸಮೇತ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಇವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಂಪಾಂಗ್ಗೋ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ಗೋ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಡನೆ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಇವರ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಭಾವಮೈದುನ, ಇವರ ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕ–ತಂಗಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಒಟ್ಟು ಇವರ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ 300 ಮಂದಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಸಾವಿರ ತಟ್ಟುಗಳೂ, ಹೇಸರಕತ್ತೆಗಳೂ ಇವರ ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>