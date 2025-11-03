75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಆಧುನಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಾಹಿತಿ ಜಾರ್ಜ್‌ ಬರ್ನಾಡ್‌ ಷಾ ನಿಧನ

<p><strong>ಆಧುನಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಾಹಿತಿ ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಷಾ ನಿಧನ</strong></p>.<p>ಅಯಾಟ್–ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್, ನ. 2– ವಿಲಿಯಂ ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಕಕಾರರಾದ ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಷಾ ಅವರು, ಈ ದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆ 59 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ (ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಕಾಲಮಾನ) ತಮ್ಮ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 94 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ಕ್ರಿಮಿಯಾ ಯುದ್ಧಕಾಲದ 1856ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ, ‘ಜಿಬಿಎಸ್’ ಅಣುಬಾಂಬಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಬರ್ನಾಡ್ ಷಾ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಗೆದ್ದು, ‘ಆಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಋಷಿ’ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>