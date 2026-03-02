75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ರೈಲ್ವೆ ಪಾಸುಗಳ ದರ ಏರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭರವಸೆ

<p><strong>ರೈಲ್ವೆ ಪಾಸುಗಳ ದರ ಏರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭರವಸೆ</strong></p><p><strong>ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ. 1–</strong> ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದ ರೈಲ್ವೆ ಪಾಸುಗಳಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಕೂಡದೆಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರು ಈ ದಿನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮಯ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರು.</p><p>ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮತ್ತು ಸಹ ಸಚಿವ ಕೆ. ಸಂತಾನಂರವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತ ಕಲ್ಕತ್ತ, ಮದರಾಸ್, ಮುಂಬೈ ಸಬ್ ಅರ್ಬನ್ ರೈಲ್ವೆಗಳ ಸೀಜನ್ ಪಾಸುಗಳಿಗೆ ಈ ದರ ಏರಿಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ರತ್ನಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ (ಮುಂಬೈ) ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳೂ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೆಂದೂ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>